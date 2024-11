Il marsalese Sebastiano Grasso è il neo segretario regionale dei Liberalsocialisti per l’Italia

Una mattinata marsalese per il segretario nazionale dei Liberalsocialisti per l’Italia, Antonino Distefano. Un giro di ricognizione, di incontri e contatti in vista del prossimo appuntamento elettorale, con in tasca un possibile nome a candidato sindaco della città. In tutti gli incontri Distefano ha sottolineato che i Liberalsocialisti per l’Italia non sono disponibili ad accordi elettorale al solo scopo di vincere le elezioni, ma sono fermi nel ricercare alleanze politiche che devono durare cinque anni tutto l’intero arco della legislatura; alleanze da riproporre possibilmente anche per le provinciali per omogeneità travi due livelli amministrativi.

Nello stesso tempo Distefano ha assicurato che non è in discussione l’alleanza con l’associazione “Arcobaleno” di Marsala, da questo assunto si evince la massima apertura ad altre forze che per storia e tradizione sono a noi attigue, con l’obiettivo di riportare in seno al consesso cittadino i valori del socialismo democratico, riformista e liberale di cui si avverte la necessità in città specie dopo il fallimento politico ed amministrativo di questo sindaco è della sua giunta. Ma il momento clou della mattinata è stato l’incontro con Sebastiano Grasso leader dell’Associazione Arcobaleno dopo quello avuto recentemente ad Agira in occasione della Festa del Garofano Rosso. Il segretario nazionale dopo aver confermato piena fiducia al vertice del partito locale, l’avvocato Giacomo Grado e Antonino Muscarella, ha invitato Sebastiano Grasso ad assumere l’incarico di Segretario Regionale per gestire i prossimi appuntamenti elettorali e convocare il congresso regionale. Grasso, sciogliendo ogni riserva, ha aderito all’invito assumendo l’incarico propostogli.