Marsala: la cattiva abitudine di buttare spazzatura dal balcone, degrado in via Solferino. VIDEO

E’ una brutta abitudine, oltre che contraria alla legge, che si ripete costantemente e da troppi mesi. In via Solferino, traversa che collega via Mazzini con via Roma, dal balcone di un palazzo buttano in strada spazzatura non correttamente differenziata. I cittadini residenti della zona hanno segnalato più volte il problema alle autorità competenti, prima al Comando della Polizia Municipale, poi anche ad alcuni consiglieri comunali e al Presidente Enzo Sturiano ma niente, il disagio persiste. “La spazzatura lasciata così in strada in maniera scorretta è soggetta poi a randagi che passano da lì, rovistano e lasciano tutto lungo la via. Spesso qui è tutto sporco, è un continuo degrado”, ci dice un’abitante della zona stanca ormai di quanto sta accadendo nella sua zona.

GUARDA IL VIDEO: