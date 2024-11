A Mazara i consiglieri si votano i gettoni di presenza: da 36 a 54 euro

Settimana intensa e proficua per il Consiglio comunale di Mazara del Vallo che la scorsa settimana si è riunito due volte. La seduta tenutasi lunedì scorso ha portato all’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno. Mercoledì il Consiglio comunale è stato riconvocato in seduta urgente per approvare la variazione di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e l’adeguamento degli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, con il recepimento della legge regionale del 27/07/2023, art. 38. Lunedì 28 ottobre il Consiglio si è riunito in seduta ordinaria e ha approvato i sette punti all’ordine del giorno.

Nel corso del dibattito sono stati affrontati alcuni temi come quello relativo alla crisi idrica, allo stato dei finanziamenti Pnrr e Agenda Urbana ed è stata ribadita la ferma condanna per l’uccisione dei due cani di quartiere, Achille e Blanco. Esitato a maggioranza il Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, poi sono stati approvati all’unanimità i restanti punti: il nuovo Regolamento Comunale per la Tutela e Valorizzazione delle attività AgroAlimentari, Tradizionali Locali e la modifica del comma 2 dell’art. 15 del Regolamento per l’Elezione del Consigliere Straniero Aggiunto. Approvate all’unanimità inoltre tre mozioni che impegnano l’Amministrazione comunale attivarsi per la predisposizione di un piano comunale per la collocazione di distributori automatici di break, bevande e ATM; strategie in materia di droghe; richiesta di potenziamento del servizio di Cassa Marittima. Dopodiché il presidente Francesco Di Liberti, ha convocato in seduta urgente per mercoledì 30 ottobre il Consiglio con due punti all’ordine del giorno.

Con 15 voti favorevoli e 7 astenuti il Consiglio ha dato il via libera alla variazione di bilancio proposta dal Responsabile del settore Finanziario. Sono dunque spostate nel corrente esercizio finanziario delle somme precedentemente accantonate per dei contenziosi. Dopodiché, con voto unanime dei 22 consiglieri presenti in aula, il Consiglio ha approvato l’adeguamento del gettone di presenza con il recepimento della legge regionale del 27/07/2023, art. 38. Il gettone di presenza di ciascun consigliere passa dunque dai circa 36 euro previsti in precedenza a 54,33 euro, con un incremento del 51,84% come previsto dalla norma e nel rispetto della percentuale di adeguamento delle indennità degli amministratori. Ciò significa che per ogni riunione di consiglio e commissione ogni consigliere comunale percepirà circa 54 euro, con l’eccezione di presidente e vice presidente del Consiglio comunale che percepiscono indennità fisse. Il tetto massimo mensile non potrà comunque superare il 30% delle indennità previste per il Sindaco (30% di 6mila 210 euro), ciò vuol dire che a prescindere dal valore del gettone di presenza, ogni consigliere non potrà comunque superare mensilmente i circa 1.800 euro mensili lordi.