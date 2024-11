Marsala: rubati 1.500 metri di cavi elettrici, Scorrimento Veloce al buio

Circa 1.500 metri di cavi elettrici sono stati rubati a Marsala, zona Bufalata-Rakalia, in prossimità del rifornimento sullo Scorrimento veloce che conduce all’Aeroporto “V. Florio”. Lo hanno rilevato i tecnici comunali che hanno effettuato un sopralluogo sul posto a seguito di segnalazione del guasto. In pratica, i ladri hanno forzato i pozzetti di derivazione dei cavi, relativi a ben 15 campate di fili, trafugandoli. L’Assessorato ai Lavori Pubblici, già impegnato a ripristinare la pubblica illuminazione in zone che hanno subito analoghi furti, dovrà ora trovare le risorse per fronteggiare questo nuovo atto delinquenziale. L’Amministrazione comunale, che ha prontamente denunciato il furto alle Forze dell’Ordine, invita la cittadinanza a segnalare eventuali movimenti sospetti in prossimità di quadri elettrici ubicati nel territorio.