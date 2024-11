Al Cinema Golden di Marsala in proiezione 4 film

Al Cinema Golden di Marsala tante proiezioni. Dal 7 al 12 novembre alle ore 17.30 e alle ore 19.30 sarà proiettato il film “Eterno Visionario” diretto da Michele Placido sulla vita pubblica e privata di Luigi Pirandello che durante il suo viaggio nel 1934 per ritirare il Premio Nobel per la Letteratura in treno verso Stoccolma, ripercorre tutte le fasi salienti della sua vita. L’horror ‘Terrifier’ 3 verrà proiettato invece solo alle ore 21. Il film dedicato alla pedagogista, educatrice e medica italiana “Maria Montessori” verrà proiettato in sala solo martedì 12 novembre alle ore 19.30 nella serata “Aprifilm” con la giornalista Jana Cardinale. In sala arriva anche ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, ispirato ad una storia vera, in proiezione per le scuole del territorio la mattina.