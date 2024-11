“Sicilia a rischio desertificazione, altro che Ponte sullo Stretto”

I silos a Caltanissetta, le autobotti per la distribuzione dell’acqua, gli allevatori costretti a vendere il bestiame, gli agricoltori disperati per la mancanza di acqua con cui abbeverare il raccolto, cittadini in coda con bidoni e recipienti. Quella della mancanza di acqua non è più “soltanto” un’emergenza – quindi un evento temporaneo – ma un problema di natura strutturale per cui è evidente il mancato intervento della politica del governo di centrodestra – a Roma come in Sicilia – che non programma, non prevede e (se) interviene lo fa quando il danno è ormai fatto.

Il PD Sicilia terrà una conferenza stampa sull’argomento, mercoledi 6 novembre alle ore 10 presso la sala stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana alla quale parteciperanno il segretario regionale Anthony Barbagallo, il capogruppo Pd all’Ars, Michele Catanzaro e i deputati Dem, Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro e segretario della federazione provinciale del PD di Caltanissetta, una delle province più colpite dal fenomeno e Franco Piro, responsabile del dipartimento regionale Economia del Pd Sicilia che ha realizzato un dossier (aggiornato ad ottobre) su analisi e proposte per la scarsità di acqua nell’Isola.