“A Pantelleria emessi 350 certificati sportivi non agonistici gratuiti”

“L’emissione gratuita dei certificati sportivi non agonistici è per noi un’azione concreta per promuovere lo sport tra i ragazzi, favorendo uno stile di vita sano e attivo. Lo sport è un mezzo fondamentale per la crescita personale e sociale dei giovani, e siamo orgogliosi di poterli supportare e incoraggiare in questo percorso. Ringraziamo le famiglie e le associazioni sportive per la loro continua collaborazione e per aver reso possibile, insieme a noi, questa iniziativa” ha fatto sapere l’assessora allo sport, Benedetta Culoma.