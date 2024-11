Nonno Biagio Licari compie 100 anni, gli auguri della Città di Marsala

Gli auguri del vice sindaco Giacomo Tumbarello, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno aperto la festa per nonno Biagio Licari che, ieri, ha compiuto 100 anni. Lo stesso vicesindaco, a nome della Città di Marsala, ha consegnato al centenario la targa istituzionale per questo suo encomiabile traguardo. Nonno Biagio ha trascorso l’infanzia e la sua gioventù durante la seconda guerra mondiale. Vedovo di Anna Sciacca, dal loro matrimonio sono nati i figli Filippo, Pietro, Vincenza e Mattia. Nel 1961 emigra in Germania, ad Hannover, dove è a capo di una squadra che si occupa di segnaletica e lavori stradali. Rimane per 25 anni nella città tedesca, fino al raggiungimento della pensione. Nonostante perda la vista a causa di una malattia congenita, Biagio Licari continua a condurre la sua vita da pensionato serenamente, circondato dall’affetto di figli, nipoti (11) e pronipoti (16). La sua passione più grande è l’ascolto di musica e intonare canzoni del suo tempo.