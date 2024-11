Boom nei siti museali, Egadi in mostra alla Borsa del Turismo Extralberghiero di Palermo￼

Boom di visitatori nei siti museali delle isole Egadi nel 2024. Nel corso di questa stagione l’ex Stabilimento delle Tonnare di Favignana e di Formica e Palazzo Florio hanno registrato un’affluenza record, con oltre 72.000 presenze complessive. Si tratta di un risultato storico mai raggiunto prima. Numeri positivi anche per il Castello di Punta Troia, a Marettimo, che ha registrato nel corso di quest’anno oltre 1.800 presenze. “Un risultato straordinario che sottolinea il crescente interesse per il patrimonio culturale e storico delle Isole Egadi”, dichiara il sindaco Francesco Forgione.

“Sin dall’inizio abbiamo deciso di investire nella valorizzazione del patrimonio culturale. Abbiamo musealizzato Palazzo Florio rendendo fruibile anche il secondo piano, fino ad allora inaccessibile e sconosciuto agli stessi egadini, con l’allestimento di installazioni, abiti d’epoca e filmati della Belle Époque molto apprezzati dai visitatori. Abbiamo ampliato l’offerta dell’Ex Stabilimento con il recupero di tutte le sale e del primo piano destinato a convegni ed eventi congressuali. Questa estate abbiamo anche riaperto la Sala della Battaglia delle Egadi, un’area multimediale che offre ai visitatori un’esperienza immersiva unica. Continueremo a lavorare e investire nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale, affinché luoghi come l’Ex Stabilimento e Palazzo Florio possano continuare a essere simboli di rinascita e sviluppo”.

Nell’ambito dell’attività di promozione del territorio, il Comune di Favignana parteciperà nei prossimi giorni alla Borsa del Turismo Extralberghiero, in programma dall’8 al 10 novembre a Palermo.“I siti museali, insieme con il mare e il patrimonio paesaggistico e naturalistico, sono i punti centrali della nostra offerta turistica”, dice l’assessora Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo. “La partecipazione alla Borsa del Turismo Extralberghiero di Palermo ci permetterà di far conoscere a un pubblico più ampio il potenziale delle Egadi, mettendo in luce non solo le bellezze paesaggistiche e il mare, ma anche il ricco patrimonio culturale e storico e molto altro. Il nostro territorio vanta caratteristiche uniche che ci permettono di offrire esperienze esclusive e vogliamo valorizzarlo al massimo per raggiungere un numero sempre maggiore di visitatori. È nostra intenzione lavorare più attivamente in sinergia con le imprese e le associazioni del settore per ampliare l’offerta e offrire esperienze sempre più coinvolgenti a coloro che scelgono di trascorre le vacanze nelle nostre isole. La presenza a questa manifestazione – conclude l’assessora Bevilacqua – sarà anche un’opportunità per consolidare rapporti con operatori e investitori, favorendo uno sviluppo che valorizzi le strutture ricettive locali e i produttori del territorio, pilastri fondamentali della nostra economia”.