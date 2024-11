Nonostante la sconfitta, la panchina di Aronica al Trapani sembra salda

La sconfitta del Trapani 1905 contro il Giugliano ha acceso i riflettori sul futuro di Salvatore Aronica come allenatore della squadra granata. Dopo un inizio di stagione segnato da alti e bassi, il recente risultato negativo ha portato la dirigenza del club a una fase di riflessione sul percorso intrapreso e quindi anche sulla guida tecnica. Aronica, arrivato a Trapani con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici, non è riuscito a ottenere i risultati desiderati, con le ultime tre partite che non hanno portato vittorie e solo un punto guadagnato.

Il match contro il Giugliano ha messo in luce alcune difficoltà strutturali della squadra, indipendenti dalla gestione del tecnico. Anche Salvatore Aronica stesso ha confermato questa posizione nel post-partita contro il Giugliano: “Non mi sento a rischio e discuterò con calma con il presidente e con chi di competenza. Da Giugliano torniamo con una buona prestazione, in linea con quelle delle ultime tre gare. Ovviamente, quando i risultati faticano ad arrivare, è normale che si debbano analizzare e cercare soluzioni. Sono tranquillo perché meritavamo di più. Se la società dovesse decidere diversamente, lo accetterò, poiché mi è stata data un’opportunità importante e non vedo motivo di mettere in discussione la mia posizione”. Il Trapani, comunque, continua a mantenere alta l’attenzione e ha confermato la fiducia anche nel direttore sportivo Andrea Mussi.