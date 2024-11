Natale, torna l’ombra del caro biglietti nelle tratte per la Sicilia

Si avvicina il periodo delle feste di Natale e Capodanno e tornano car i voli per i tanti siciliani che vogliono tornare a trovare i propri cari sull’isola. Dal 21 dicembre al 6 gennaio infatti, i biglietti di andata e ritorno vanno dalle 400 alle 500 euro, o 250 o 180 euro, a seconda della tratta. Se si pensa a un nucleo familiare praticamente c’è da mettere mano al conto in banca. I più cari sono gli aerei che collegano Bologna a Palermo e Trapani A/R e quelli sulle tratte per Milano. Ma anche gli altri voli non scherzano. cosa farà adesso il Governo Regionale? Un altro piano con sconti ad hoc? Per il vero si parla pur sempre di rimborsi, quindi gli utenti dovranno comunque anticipare le somme previste.