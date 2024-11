Come sta andando il film “Iddu” su Matteo Messina Denaro?

Il film “Iddu”, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, esplora la figura di Matteo Messina Denaro attraverso una narrazione che combina elementi di commedia e dramma. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il film segue Catello Palumbo, interpretato da Toni Servillo, ex sindaco che collabora con i servizi segreti per catturare il latitante Messina Denaro, interpretato da Elio Germano. La trama si sviluppa attorno a un scambio epistolare tra i due, rivelando le complessità della mafia e delle relazioni familiari. “Iddu” si distingue per il suo approccio grottesco e onirico, mettendo in luce l’ereditarietà del male e la vulnerabilità del protagonista.

Il film ha suscitato un notevole interesse sia tra il pubblico che tra i critici. Uscito nelle sale nel 2024, il film ha fatto parlare di sé per la sua rappresentazione cruda e realistica della mafia e della figura centrale di Messina Denaro. Sebbene le recensioni possano variare, molti hanno elogiato la pellicola per la sua narrazione e la capacità di affrontare il tema della mafia in modo diretto. La performance degli attori e la direzione sono stati oggetto di commenti positivi, contribuendo a una discussione su temi di giustizia e illegalità. A livello commerciale, il film ha registrato buoni incassi, approfittando dell’interesse pubblico per la storia di una delle figure più enigmatiche della mafia siciliana, soprattutto in seguito alla cattura di Messina Denaro nel gennaio 2023.