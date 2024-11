Terza vittoria consecutiva per il Marsala Futsal 2012

Tre su tre per il Marsala Futsal 2012 e nuovo bottino pieno di goal al Palasport San Carlo che sabato ha incontrato il Cus Palermo per la quarta giornata di Campionato serie B Girone H. Il match, terminato 7 a 1 per gli azzurri, li posiziona al secondo posto in classifica a 9 punti ma con una partita in meno a causa del turno di riposo di cui già hanno beneficiato, dietro al Sicurlube e all’Adrano, quest’ultima però riposerà nel prossimo turno. Il Campionato è ancora molto, molto aperto e la ‘banda Torrejon’, che acquisisce sempre di più l’impronta tattica tipica dello stile di gioco del suo allenatore, ha fame di vittorie.

Primo tempo

Arrembante è l’inizio del Marsala davanti al suo pubblico. Le occasioni davanti la porta non mancano e prima dell’1 a 0 grazie ad un assist rasoterra di Barroso che mette Alessandro Patti al 9’ in condizione di battere la porta avversaria, quelli del Marsala Futsal sono esercizi di stile sottoporta. Due minuti dopo, una ripartenza fortunata di Foderà lancia Barroso sulla fascia: è 2 a 0. Non si fa nemmeno in tempo a gioire che un minuto più avanti il Marsala si impossessa della palla del Cus e grazie alla palla che Nikolas Sanalitro fa filtrare in area, capitan Foderà è fulmineo davanti al portiere palermitano. Sul finale da segnalare una bella palla recuperata a metà campo e la parata di Buffa su un tiro a colpo sicuro al 14’.

Secondo tempo

Dopo la tripletta il Marsala abbassa, forse fisiologicamente, i toni ma il Cus Palermo se ne approfitta e, dopo alcuni tentativi, segna il primo goal del match al 6’ con Dell’Aria che trova più di un varco per posizionare bene la palla dietro le spalle di Buffa. In pochi secondi la rete degli ospiti fa svegliare la squadra di casa che lavorando in pressing imprime il poker grazie a De Bartoli che trasforma un rimpallo del portiere. L’inarrestabile Marsala Futsal non si ferma e all’8’ un’azione corale consente a Walter Abate di insaccare in rete, da posizione decentrata, un gran pallone. Poco dopo il 6 a 1 è su autorete: la sfera di Abate finisce sul tallone del difensore palermitano e da questo dritto in porta. La fine della partita viene decretata già al 10’ quando Christian Pierro fotografa il 7 a 1 sbucando dalla fascia e lasciando attonito il Cus.