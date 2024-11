Petrosino, concluso il corso organizzato dall’Avis per l’utilizzo del defibrillatore

Si è concluso presso la Casa del Volontariato e delle Culture di Petrosino, il corso di formazione BLSD organizzato dall’AVIS Provinciale di Trapani, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per l’utilizzo del DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno). Il corso, che ha visto la partecipazione di volontari di diverse associazioni e alcuni dipendenti comunali, si è rivelato un’occasione essenziale per rafforzare la preparazione in ambito di emergenza sanitaria. “La presenza del defibrillatore presso il nostro municipio rappresenta un importante strumento per la sicurezza e il benessere della comunità – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – permettendo interventi tempestivi in caso di emergenze cardiache”. L’iniziativa, promossa grazie all’impegno di AVIS Provinciale di Trapani, mira a sensibilizzare e formare non solo il personale associativo, ma anche i dipendenti pubblici, sottolineando l’importanza della diffusione di queste competenze salvavita.