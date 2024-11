Il “moscerino killer” arriva nel trapanese. In Sicilia già 75 casi

Si torna a parlare dell’emergenza legata alla diffusione della malattia della lingua blu (blue tongue) nel territorio trapanese. Recentemente, sono stati segnalati nuovi focolai, portando il numero totale di episodi nell’isola a 75. Questa malattia, che colpisce principalmente i ruminanti come pecore e capre, è causata da un virus trasmesso da insetti, in particolare da tafani. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato campagne di informazione per gli allevatori, sottolineando l’importanza di adottare misure preventive per contenere e gestire la diffusione della malattia. Si raccomanda di controllare gli animali e di segnalare eventuali sintomi agli uffici veterinari competenti. La situazione è preoccupante e richiede attenzione per proteggere la salute degli animali e la sicurezza dell’allevamento nella regione.