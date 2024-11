Amministrative a Marsala, i Liberalsocialisti con il movimento Arcobaleno. Grado e Muscarella nuovi dirigenti

I Liberalsocialisti per l’Italia annunciano l’apertura di una sede politica a Marsala. In vista dell’ormai imminente appuntamento elettorale per il rinnovo dei Consigli Comunali in molte città siciliane, i Liberalsocialisti fanno sapere di voler puntare molto sulla città di Marsala con l’apertura della sede entro fine mese. L’obiettivo è anche dare una risposta politica ad alcune dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal segretario regionale del Psi, Nino Oddo.

I Liberalsocialisti per l’ltalia preannunciano che si presenteranno nella prossima tornata elettorale insieme al Movimento Arcobaleno a sottolineare la scelta di campo tra civici e socialisti ed aperta a tutte quelle forze di ispirazione riformista, popolare e liberale per “creare indipendenza – si legge nella nota inviata alla stampa – da una politica retta da un comitato d’affari in chiave clientelare, pronto a trasformare il bisogno in dipendenza e schiavitù”. I Liberalsocialisti per l’ltalia affidano l’organizzazione del partito fino all’appuntamento elettorale all’avvocato Giacomo Grado in qualità di segretario cittadino e ad Antonino Muscarella come vice segretario vicario.