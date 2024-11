Al Teatro Sollima di Marsala in scena “Uno, Nessuno e Centomila”

“Uno, Nessuno e Centomila” é un progetto che frulla nella mente di Melania Genna da quando per la prima volta lesse il romanzo di Luigi Pirandello. Adesso è realtà teatrale che verrà portata in scena oggi, 2 novembre, al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, grazie agli attori Bruno Prestigio, Antonella Pipitone e la stessa Melania Genna che così commenta: “Mi sono meravigliata di quanto mi facesse ridere e allo stesso tempo mi regalasse spunti di riflessione ‘Uno, Nessuno e Centomila’ che avevo nella testa e nel cuore da sempre, ma che così leggendo, prendeva magicamente forma. Oggi posso dire di avere la fortuna di essere stata affiancata in questo cammino da persone piene di talento, umorismo e tanto spirito di sacrificio. Ringrazio anche Diego Schiesaro con me sempre, tranne in scena”.

Lo spettacolo, promosso dall’Associazione Rirì, si terrà alle ore 18 e in replica alle ore 21.