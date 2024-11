Il Marsala Futsal attende il Cus Palermo per risalire in classifica

Il Marsala Futsal dopo la fortunata trasferta di Acireale torna in campo davanti al suo pubblico oggi, alle ore 16 per la nuova sfida, la quarta gara di Campionato di serie B Girone H. Al Palasport San Carlo arriva il Cus Palermo, che ha rimediato una vittoria e due sconfitte in questo inizio di stagione. Gli azzurri di Mister Torrejon sono carichi, il fattore “gruppo” conta molto e i nuovi innesti hanno fatto solo bene alla squadra.

Uno dei protagonisti della passata e dell’attuale stagione del Marsala Futsal, Christian Pierro, fa un primo quadro del match imminente: “Abbiamo preparato bene la partita in settimana e scenderemo in campo non sottovalutando la partita ma tranquilli come in tutte le gare di questo Campionato. Pressiamo tanto ma ci adattiamo alla gara, riusciamo a leggerla per quello che è. Poi siamo davanti il nostro pubblico e quindi siamo ancora più carichi”.

Il portiere Giovanni Buffa non sottovaluta l’avversario ma crede nei suoi compagni: “Sarà una bella partita, il Cus Palermo ha messo in difficoltà una squadra forte come il Regalbuto e vengono da una brutta sconfitta in casa che vorranno recuperare. Noi dal nostro canto vogliamo giocare una grande gara. Il mio compagno di reparto, Simone Vallarelli sta dando una mano importante sia al gruppo che a me, ci miglioriamo giorno dopo giorno”.

Mister Rafa Torrejon schiera: Nicolas Cosenza e Giovanni Buffa (P), Gabriele Foderà (C), Alessandro Patti, Israel Caro Barroso, Matteo De Bartoli, Walter Abate, Christian Pierro, Andrea Romano, Giorgio Emiliano, Niko Sanalitro, Pietro Bonafede.

La terna arbitrale è formata da: Simone Nirchi (Frosinone) Arbitro 1, Alessandro Naspini (Roma 2) Arbitro 2, Giuseppe Bargione (Palermo) Crono.