Controlli dei carabinieri a Trapani, denunce e segnalazioni alla prefettura

Nell’arco serale e notturno della festività del 1° novembre i Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei reparti di specialità dell’Arma, hanno espletato un servizio straordinario finalizzato al controllo del fenomeno della movida, al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nel settore della ristorazione e all’implementazione dei controlli delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

Questo il bilancio del servizio: un 45enne e un 32enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza; un 25enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro; una 36enne ed un 24enne sono stati denunciati per evasione dal regime degli arresti domiciliari, essendosi allontanate dalla propria abitazione senza autorizzazione; 14 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale; presso un ristorante del centro si è proceduto al sequestro di 35 kg di prodotti alimentari privi di documenti attestanti la tracciabilità e, nei confronti del legale rappresentante, sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 2.500 €.