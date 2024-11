Problematiche di coppia? A Mazara nasce la consulta diocesana pastorale familiare

In Diocesi è nata la Consulta diocesana di pastorale familiare, voluta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, che ha presieduto la riunione d’insediamento, indicando gli orientamenti che guideranno la Consulta. Dell’organismo fanno già parte rappresentanti delle varie realtà ecclesiali provenienti dalle sei Foranie della Diocesi ma la Consulta nasce come un organismo aperto alla partecipazione anche di altre coppie, singoli, laici e religiosi. La Consulta lavorerà in sinergia col Servizio di pastorale giovanile e vocazionale ed è un organismo dove nascono e vengono valorizzate le proposte provenienti da quanti quotidianamente, e a vario titolo, sono a contatto con le problematiche di coppia e di famiglia, con particolare attenzione a quelle che riguardano i giovani. Nelle prossime settimane dalla Consulta nascerà una Commissione che poi voterà un direttivo, e due coppie di quest’ultimo diventeranno i nuovi direttori dell’Ufficio. Ad accompagnare spiritualmente la pastorale familiare ci saranno due sacerdoti; il primo già nominato dal Vescovo è don Vincenzo Greco.