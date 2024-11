Marsala, due bus navetta gratuiti nei giorni 1 e 2 novembre

Con l’obiettivo di ridurre e rendere più fluida la circolazione veicolare la giunta guidata dal sindaco Grillo, ha deliberato la fruizione gratuita del servizio comunale di trasporto pubblico per le giornate dell’1 e 2 Novembre, con corse operative dalle ore 7 alle ore 14. Senza alcun costo, si potrà viaggiare sui bus di ciascuna delle 7 linee per raggiungere il centro urbano. In più, l’Assessorato ai Trasporti – diretto da Salvatore Agate – ha messo a disposizione dei cittadini un servizio gratuito di bus navetta per il Cimitero (fin davanti ad entrambi gli ingressi), con le paline digitali installate nei punti di fermata.

Capolinea PARCHEGGIO STADIO (partenza ore 8; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Viale Olimpia – Via Della Gioventù – Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) – Via D. Alighieri – Via Degli Atleti – Stadio – Autostazione – Via Mazzini – Via S. Bilardello – Stadio.

Percorso: Viale Olimpia – Via Della Gioventù – Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) – Via D. Alighieri – Via Degli Atleti – Stadio – Autostazione – Via Mazzini – Via S. Bilardello – Stadio. Capolinea PARCHEGGIO SALATO (partenza ore 8:00; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Porto – Via Noto – Viale Fazio (PARCHEGGIO EX SCALO MERCI FS) – Via Roma -Via Itria – P.zza Sant’ Agostino – viale U. Foscolo (ingr. principale Cimitero) – Via Gambini – C/so Calatafimi – Via Crispi – Via Mazzini – Autostazione – Via Mazzini – via R. Montmasson – Lungomare – Parcheggio Salato.

Sono pertanto tre le zone di sosta, dove si può liberamente parcheggiare l’auto e attendere i bus navetta che raggiungono gli ingressi al Cimitero nelle giornate dell’1 e 2 Novembre.

Intanto, sempre nell’imminenza delle suddette ricorrenze, la Polizia Municipale ha disposto alcune variazioni alla circolazione veicolare nell’area di confluenza al Cimitero. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione a divieti di transito e sosta appositamente segnalati, nonché a sensi unici o inversioni di marcia previsti nella specifica ordinanza n.439/2024 a firma del dirigente Vincenzo Menfi (qui allegata).

Infine, nelle giornate dell’1 e 2 Novembre sarà consentito raggiungere i piazzali antistanti il Cimitero, ma la sosta – laddove possibile – non potrà eccedere i 60 minuti, nella fascia oraria 7/18.