Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative in Provincia di Trapani

Tra le attività programmate per le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, culminanti con le solenni cerimonie previste in diverse città, il prossimo lunedì 4 novembre la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, presidio della Marina Militare, aprirà le porte ai cittadini così da consentire loro di avere la possibilità di vedere da vicino i mezzi navali della Guardia Costiera e di visitarne la sede. L’iniziativa serve a rinnovare la vicinanza tra le Forze Armate ed i cittadini ed a meglio far comprendere le attività svolte all’interno dei presidi militari.

L’occasione sarà utile per divulgare, ancora una volta, i più importanti elementi di cultura nautica a similitudine di quanto avviene nel periodo invernale attraverso le attività a beneficio degli alunni dei vari istituti scolastici, nonché durante i percorsi per le competenze traversali e per l’orientamento. Ciò con l’obiettivo di diffondere una sempre più decisa coscienza del “dover sapere”, con riferimento soprattutto alla prevenzione degli incidenti in mare e alle attività connesse alla balneazione. In tale contesto, come anticipato, la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo sarà aperta al pubblico durante la giornata del 4 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00.