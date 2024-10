Alla scoperta di Marsala Antica, un week end per visitare tre siti storici

Sono da poco stati riaperti al pubblico dopo decenni di chiusura tre stupendi siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, che saranno regolarmente aperti tutti i weekend, con le visite guidate a cura di ArcheOfficina. Lo aveva anticipato in una nostra intervista la direttrice del Parco, Anna Occhipinti e lo ha ribadito venerdì scorso anche in una conferenza stampa.

Si tratta di tre siti di straordinario interesse, che apriranno per la prima volta dopo anni di chiusura:

Chiesa di S. Maria della Grotta: Un gioiello nascosto, questa chiesa rupestre barocca immersa nelle latomie romane incanta con la sua atmosfera mistica e gli affreschi medievali | €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26) | Isolato Madonna della Grotta.

Latomia dei Niccolini: Antiche cave romane trasformate in cimiteri dalla prima comunità cristiana. Un viaggio nel tempo tra il III e il IV secolo d.C., immerso nel giardino del convento dei Padri Agostiniani | €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26) | Piazza Sant’Agostino.

Ipogeo di Crispia Salvia: Una camera funeraria ipogea risalente al II-III secolo d.C., vero e proprio scrigno contenente vivaci e simbolici affreschi funerari e un’iscrizione dedicata alla defunta | €4 / €2,50 (under 18 e studenti under 26) | 📍via Massimo D’Azeglio, 41.

C’è anche la possibilità inoltre di acquistare un più vantaggioso ticket unico che comprende tutti e tre i monumenti a €10 (intero) / €6 (under 18 e studenti under 26). Giorni e orari: Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 (Santa Maria della Grotta e Latomia dei Niccolini) – dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (Ipogeo di Crispia Salvia). Visite ogni ora a cura degli archeologi di ArcheOfficina (fino a un’ora prima della chiusura). Prenotazione consigliata: 3514849420 | lilibeo@archeofficina.com. Punto informazioni: biglietteria del Parco Archeologico di Lilibeo in Viale Vittorio Veneto (accanto al Teatro Impero di Piazza della Vittoria/Porta Nuova).