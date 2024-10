Scacchi, in Grecia bene la Nazionale Militare con Giuseppe Dino del Club mazarese

Si è conclusa sabato scorso a Rodi la 34ª edizione del Campionato Militare di Scacchi della NATO. Ben 118 giocatori suddivisi in ben 22 squadre hanno dato vita al torneo in rappresentanza delle nazioni che fanno parte della NATO. Come consuetudine i risultati della disputa del torneo individuale determinano la classifica a squadre.

Questi i giocatori italiani in gara: Giuseppe Dino nato nello Scacco Club Mazara, Paolo Violini, Ermes Cavinato, Enzo Tommasini, Paolo Tocco, Valerio Mautone, Paolo Spatrisano e Giovanni Abbate. Realizzando le migliori performance fra gli italiani Tommasini e Dino si classificano rispettivamente al 21° e al 24° posto (Dino, ufficiale della Marina Militare che vive fra il mare e il Friuli dove risiede con la famiglia) e portano, con i risultati della squadra, l’Italia in classifica finale a uno splendido ottavo posto. Vince la Grecia davanti alla Germania e alla Polonia. A Paolo Tocco viene assegnato il premio come miglior veterano in gara, mentre il Capitano, Comandante Enzo Tommasini ritira una targa in ricordo della manifestazione.