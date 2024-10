Paceco rinasce con il Pnrr: nuovo asilo nido e consolidamento di Rocche Malummeri￼

Con due progetti ambiziosi e finanziati dal PNRR, Paceco si prepara a voltare pagina e a rafforzare i propri servizi e la sicurezza del territorio. Da una parte, un nuovo e moderno asilo nido che arricchirà l’offerta educativa per i più piccoli, dall’altra un intervento di consolidamento fondamentale per mettere in sicurezza il costone Rocche Malummeri, dove negli ultimi anni si sono registrati crolli preoccupanti. Il Comune ha ottenuto complessivamente 3.588.000 euro, di cui 1.088.000 euro per la costruzione dell’asilo nido e 2.500.000 euro per il consolidamento del costone, zona via Cipponeri. Due progetti che rispondono alle esigenze più urgenti della comunità: la creazione di spazi sicuri e sostenibili per l’educazione dei bambini e la messa in sicurezza di un’area a rischio frane. Il nuovo asilo nido sorgerà su un terreno comunale di circa 1.600 metri quadrati, situato tra Viale Falcone e Borsellino, Via Senatore Pietro Grammatico e Vico del Salice.

Progettato dall’ingegnere Sergio Amenta, con il supporto del geometra Nicola Mangiaracina, la struttura offrirà 600 metri quadri di spazi interni su un unico piano e un giardino esterno, potendo accogliere fino a 45 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. “Si tratta di un edificio di tipo NZEB (Nearly Zero Energy Building), ad altissima efficienza energetica – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Castelli – Il fabbisogno energetico sarà quasi totalmente autoprodotto, riducendo così i costi di gestione e l’impatto ambientale”. Un progetto che non solo risponde a necessità educative, ma anche alla crescente attenzione verso la sostenibilità. L’intero finanziamento per l’opera ammonta a 1.088.000 euro, di cui 1.008.000 euro provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre 80.000 euro sono stati cofinanziati dal Comune grazie a una variazione di bilancio approvata dalla maggioranza consiliare. L’altro grande progetto riguarda il consolidamento del costone Rocche Malummeri, un’area sensibile dove, a causa di intense piogge negli ultimi anni, si sono verificati crolli che hanno danneggiato le abitazioni a monte.

“Nel 2000 – racconta l’assessore Castelli – fu realizzato un primo intervento di consolidamento, ma eventi piovosi particolarmente intensi, circa 6-7 anni fa, hanno causato nuovi cedimenti. Abbiamo dovuto attivarci per un nuovo intervento”. Grazie a un finanziamento di 2.500.000 euro, il Comune sta predisponendo le indagini preliminari e la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di assegnare i lavori entro il 30 gennaio 2025. “Siamo fiduciosi – prosegue Castelli – che questo intervento permetterà di mettere in sicurezza una parte significativa del costone, tutelando così le abitazioni e la sicurezza dei cittadini”. Con questi due progetti, Paceco dimostra di saper cogliere le opportunità del PNRR, investendo non solo sul futuro dei più piccoli, ma anche sulla sicurezza del proprio territorio.