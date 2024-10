Granfondo, a Custonaci 250 Mt bikers in gara ￼

Il sole di Sicilia e una temperatura di 22 gradi hanno accompagnato al traguardo domenica 27 ottobre i campioni nazionali della MTB specialità Granfondo. La gara trapanese di Custonaci quest’anno infatti, oltre ad essere valida per il Campionato Regionale Sicilia, era prova nazionale del Centro Sportivo Italiano. Ben 250 atleti sono stati impegnati nell’affrontare le lunghe salite delle cave di marmo e gli insidiosi single tracks della riserva di Monte Cofano, aperta al transito solo per questa occasione. In un contesto naturale di rara bellezza, sui 43 km di percorso con 1.300 m di dislivello complessivo, ottimo il lavoro della società organizzatrice, la Cofano Bikers del Comitato di Trapani. Nella classifica di società svetta in testa la MTB Group Bagheria del Comitato palermitano, seguita dall’ASD Probike Erice. Terza un’altra peloritana, la Bike Service. Tra i trapanesi nell’M3 sul podio Vito Cordasco e nell’M4 Gianluca Marino, entrambi dell’Asd Campobello Running E Bike, mentre nell’MW3 si classifica Teresa Calvagna dell’ASD Team Ucci di Trapani.