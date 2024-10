Trapani-Avellino: dopo 7 anni le squadre si incontrano nell’infrasettimanale

Sarà dato domani alle ore 20.45 il calcio d’inizio del match infrasettimanale che vedrà protagoniste Trapani e Avellino, gara valevole per la 12ª giornata del Campionato di Serie C girone C.

PROBABILE FORMAZIONE DEL TRAPANI (4-3-1-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Carraro, Carriero; Kanoute; Lescano, Udoh. A disp.: Ujkaj, D’Aniello, Gelli, Sabatino, Martina, Marino, Crimi, Bifulco, Fall, Spini. All. Aronica.

PROBABILE FORMAZIONE DELL’AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Cionek, Enrici, Liotti; Sounas, Armellino, De Cristofaro; Tribuzzi; Russo, Patierno. Allenatore: Biancolino.

La sfida si rivede dopo ben 7 anni. L’ultimo incontro risale al campionato di serie B 2016/17 e il match terminò 0-0. Gli irpini hanno fatto visita ai siculi ben 18 volte e non hanno mai vinto. Sette i pareggi e ben 11 le vittorie del Trapani. La sconfitta più pesante per l’Avellino risale al campionato di serie B 2014/15 quando il Trapani si impose 4-1, al vantaggio iniziale di Castaldo rispose con una tripletta Giovanni Abate a cui si aggiunse la rete di Nadarevic. Nella classifica dei bomber della sfida Avellino-Trapani al primo posto cìè Gigi Castaldo autore di ben tre reti, seguono a due gol Millesi dell’Avellino e Mancosu del Trapani.