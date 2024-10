Reclutamento all’Asp Trapani, così Croce cerca di rispondere alle esigenze sanitarie

La struttura amministrativa dell’ASP Trapani e l’Ufficio Risorse Umane continua a portare avanti iniziative di reclutamento e sottoscrizione di contratti. Sebbene ci sia turnover tra il personale questi posti vengono prontamente rimpiazzati grazie alle numerose iniziative di reclutamento che l’azienda sanitaria provinciale attua. Questo è particolarmente rilevante alla luce delle carenze che si manifestano in alcuni reparti e ospedali così come di recente ha chiarito il direttore generale dell’Asp, Ferdinando Croce, mirando a prevenire carenze assistenziali e rispondere ai bisogni di salute della popolazione, esigenze che non possono e non devono essere trascurate.

“La macchina amministrativa è stata recentemente rafforzata e continuerà a esserlo, poiché si prevede il reclutamento di nuovi dirigenti amministrativi che sostituiranno coloro che andranno in pensione – afferma in una recente intervista, Croce -. Sono già state avviate procedure di bando e si stanno considerando anche collaboratori e assistenti, i profili con qualifiche più basse, che verranno messi a concorso. E’ stata inoltre conclusa la stagione delle stabilizzazioni grazie a un lavoro intenso che ha portato al reclutamento di diverse centinaia di dipendenti con esperienza pregressa nell’azienda, che hanno così maturato il requisito di anzianità per la stabilizzazione. Tuttavia, ci sono ancora posti disponibili“. Insomma, una vera e propria stagione di concorsi canonici oltre ai medici chiamati dall’estero per sopperire alla carenza nell’isola. Queste misure devono essere – o dovrebbero esserlo – in linea con le necessità e i bisogni di salute delle strutture ospedaliere della provincia di Trapani.