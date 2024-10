Ognissanti: a Petrosino si regola l’ingresso al Cimitero, messa il 2 novembre

Anche a Petrosino si celebra Ognissanti. Il Comune con un’ordinanza disposta dalla vice sindaca Concetta Vallone, ordina una serie di servizi in vista dell’aumento degli accessi nelle particolari giornate dell’1 e del 2 novembre, in cui ci si reca al camposanto per omaggiare i propri cari defunti. Il cimitero urbano resta chiuso il 31 ottobre per pulizie; dall’1 al 3 novembre invece sarà aperto dalle 7 alle 17.30. Giorno 4 si terrà la commemorazione del corpo dei Carabinieri con deposizione di corona, nel giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze armate. Il 2 novembre si terrà una santa messa in memoria dei Defunti nell’area antistante dove verranno allestiti sedie e gazebo.