Mazara del Vallo ospita l’evento “100 anni di Scoutismo”

Lo scoutismo nasce con Baden Powell in Inghilterra nel 1907, e già pochi anni dopo arriva in Italia. A Mazara del Vallo, come provato da ricerche fatte su documenti scout cittadini, nel 1924 è attestata la fondazione di un Riparto ASCI. Da quel dì lontano generazioni di giovani hanno intrapreso questo cammino educativo di cui servizio, avventura e cittadinanza attiva sono i valori fondanti. Nel corso di questi 100 anni (salvo una breve pausa forzata per lo scioglimento da parte del regime fascista) lo scoutismo ha formato centinaia di ragazzi e ragazze a Mazara del Vallo accompagnandoli nella crescita e nello sviluppo di competenze, valori e spirito di servizio.

Per l’occasione le Associazioni scout presenti nel territorio di Mazara:

• A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

• A.I.S.A. Associazione Italiana Scout Avventista

• F.S.E. Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici

• M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

insieme, hanno deciso di organizzare una giornata celebrativa intitolata:

“100 anni di Scoutismo a Mazara del Vallo”

Un ponte tra passato e futuro per mantenere vivo lo spirito scout nella società. Un giorno di gioia da vivere insieme il prossimo 10 novembre 2024 (di seguito il programma dell’evento), coinvolgendo la città tutta e le persone che dello scoutismo, in qualche modo, hanno fatto parte in tutti questi anni. Un tributo a tutti coloro che, attraverso il metodo scout, hanno contribuito a rendere la comunità più forte e unita.

“Guarda più lontano, guarda più in alto, guarda più avanti e vedrai una via… ma sappi anche voltarti indietro per guardare il cammino percorso da altri che ti hanno preceduto… Essi sono in marcia con noi sulla strada“. (Baden Powell).

Il programma della giornata “100 anni di Scoutismo a Mazara del Vallo”:

Ore 7.45 Raduno in piazza della Repubblica.

Ore 8.00 Alzabandiera in piazza della Repubblica.

Ore 8.30 apertura Mostra Filatelica “Lo scoutismo nei francobolli” e presentazione annullo filatelico di Poste italiane a cura del Circolo Filatelico Numismatico Mazarese. Presso Seminario Vescovile di Mazara del Vallo.

Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Angelo Giurdanella Vescovo della Diocesi. Presso Basilica Cattedrale “S.S. Salvatore” di Mazara del Vallo.

Ore 10.00 Quadrato ed Ammaina bandiera. Presso piazza della Repubblica.

Ore 10.30 Conferenza “Scoutismo a Mazara: 100 anni al servizio dei giovani”. Presso Aula S. Carlo del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo.

Ore 12.30 Conclusione.