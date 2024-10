La marsalese Vita De Vita spegne 100 candeline

“Oggi è un giorno speciale. Una data straordinaria per la nostra famiglia che si è riunita per onorare una donna che ha attraversato un intero secolo di esperienze, superando difficoltà e trovando sempre la forza di rialzarsi”. Le belle parole di figli e nipoti sono una piena manifestazione d’amore per Vita De Vita, nuova centenaria di Marsala. La Città, rappresentata dal sindaco Massimo Grillo, l’ha omaggiata con la targa istituzionale in ricordo dei 100 anni di nonna Vita.

“La lettera dei nipoti mi ha emozionato, afferma il sindaco; leggere che <<i nostri cuori sono pieni di gratitudine per tutto ciò che ci hai donato>> mostra il profondo legame con la loro nonna che ha vissuto momenti difficili, dalla Seconda guerra mondiale fino alla recente pandemia. Insomma una centenaria che rinnova l’orgoglio di Marsala per i suoi anziani che conservano valori e lasciano in eredità una vita vissuta con coraggio”. Con il coniuge Giovanni Angileri, la casalinga zia Vitina – com’è da tutti conosciuta – ha costruito una famiglia felice: due figli, sei nipoti e otto pronipoti. Li ha accuditi e cresciuti con il pane appena sfornato, i pomeriggi in allegria e altre piccole tradizioni che nonna Vita ha sempre curato con amore.