Furto di cavi elettrici, manca la luce in alcune zone del trapanese. Si contano i danni

Ennesimo furto di cavi elettrici, la scorsa notte a Trapani, in Via del Serro (Mokarta) ed a Fulgatore (Via della Pace). Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti dell’impresa di manutenzione che si sono recati sul posto in quanto l’impianto di illuminazione non era più funzionante. Stando a una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbero gli ormai famosi “ladri di cavi elettrici”, che indisturbati hanno prelevato dai pozzetti centinaia di metri di cavo elettrico. Si é in fase di valutazione dell’entità del danno che verrà denunciato alle autorità preposte. Nelle zone, oggetto dei furti, si é notata la presenza di telecamere che potrebbero dare una mano agli inquirenti al fine di individuare gli autori del vile gesto.