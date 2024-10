Tour 2024: il rock&blues di Edoardo Bennato al Teatro Impero di Marsala

Il 19 novembre, alle ore 21, il Teatro Impero di Marsala diventerà il palcoscenico del concerto di Edoardo Bennato. L’icona della musica italiana, amatissima e dalla carriera longeva, farà tappa nella città siciliana con il suo “Tour 2024“. Bennato, noto per il suo stile inconfondibile che mescola critica sociale, ironia e sentimento, promette di regalare una serata indimenticabile, celebrando ancora una volta la forza della gente comune e l’eterno tema dell’amore. Con più di quarant’anni di carriera alle spalle, Bennato continua a catturare il pubblico con la sua energia e autenticità. Il concerto, che si preannuncia un’esperienza ad alto contenuto rock&blues, offre un mix esplosivo tra i grandi classici e le nuove hit tratte dall’ultimo album, “Non c’è“. I fan avranno l’opportunità di ascoltare i brani che hanno segnato la storia della musica italiana e di immergersi nelle sonorità che solo Bennato sa offrire. Oltre alla musica, lo spettacolo prevede anche l’uso di video e una forte interazione con il pubblico, rendendo la serata coinvolgente e immersiva.

L’evento è stato organizzato dalla MEMA Mediterranean Music Association con il prezioso sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Marsala. Questo appuntamento si rivolge a tutti gli amanti della musica italiana e a chi desidera vivere una serata ricca di emozioni, dove il rock-blues italiano e l’arte di Edoardo Bennato si uniscono in un connubio perfetto. Biglietti su Liveticket.it, presso l’Agenzia ‘Viaggi dello Stagnone’ di via dei Mille e Tabaccheria Fischetti (Marsala), presso Panfalone Viaggi (Trapani) e Randazzo Viaggi (Partanna).