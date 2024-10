Una cyber-spia alla Procura di Marsala, un carabiniere agiva per conto di un imprenditore

Nelle scorse ore è stata diffusa una notizia alquanto allarmante. Sembra che all’interno della Procura di Marsala una cyber-spia abbia operato girovagando per i sistemi. A quanto pare si tratta di un sovrintendente che era in servizio alla sezione di PG dei carabinieri. Il sottufficiale, che è stato trasferito in un’altra sede, è attualmente indagato per accesso abusivo alle banche dati dell’Arma e avrebbe operato per conto di un imprenditore di Mazara del Vallo.

Il carabiniere avrebbe cercato notizie nel sistema su indagini in corso per conto dell’amico. Il militare, in servizio alla procura di Marsala per qualche mese, è stato scoperto perché l’imprenditore mazarese era sottoposto ad intercettazioni nell’ambito di un’altra indagine. “Per questo tipo di reati – commenta il procuratore Fernando Asaro – non siamo competenti noi, ma la Procura distrettuale di Palermo”.