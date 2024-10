Nomination per il compositore mazarese Fabrizio Mocata ai Latin Grammy Awards. VIDEO

Il pianista e compositore mazarese Fabrizio Mocata ha ottenuto una nomination alla 25ª edizione dei Latin Grammy Awards – uno dei premi più ambiti in ambito musicale sudamericano – la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 14 novembre a Miami. Artista apprezzato in campo internazionale già da alcuni anni, Fabrizio Mocata approda alla nomination dei prestigiosi Latin Grammy Awards nella sezione “Miglior Album di Tango” con il disco “Tangos Cruzados” realizzato insieme con l’armonicista e cantante Franco Luciani. Il disco è stato pubblicato dall’etichetta discografica argentina Acqua Records e si avvale della collaborazione del musicista ospite al contrabasso Plabo Motta.

GUARDA IL VIDEO:

Ai prestigiosi Latin Grammy Awards 2024 che celebrano a livello mondiale l’eccellenza della musica latina ed in particolare le produzioni in lingua spagnola e portoghese Fabrizio Mocata e Franco Luciani rappresenteranno l’Italia insieme a Laura Pausini che ha ottenuto la nomination nella sezione “Miglior Album Pop Tradizionale” con “Almas Paralelas”, la versione spagnola di Anime Parallele. “A prescindere dalla conquista o meno dei Latin Grammy Awards, per Fabrizio Mocata essere tra i 5 finalisti in nomination a livello mondiale è un grande orgoglio ed un riconoscimento per la brillante carriera ancora in evoluzione che è iniziata subito dopo il diploma in pianoforte classico e la specialistica in jazz. Una passione per la musica quella di Fabrizio Mocata che non gli ha impedito di ottenere anche una laurea in giurisprudenza” afferma il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.