Antonella Vivona guiderà il Commissariato di Marsala

Nella mattina di ieri si è insediato, nel suo nuovo incarico di Dirigente del Commissariato di Polizia di Marsala, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Antonella Vivona, 56 anni. Lungo ed articolato il suo percorso professionale: la Vivona è entrata a far parte della Polizia di Stato nel 1988 con la qualifica di Agente ed ha scalato i ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza divenendo Vice Ispettore nel 1994. Successivamente, nel 2003, è entrata a far parte della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, vincendo il concorso e frequentando il 93° Corso di Formazione.

Assegnata a gennaio del 2004 al Commissariato di P.S. di Sciacca (AG), quale dirigente, in un contesto territoriale notoriamente problematico e connotato da alta densità criminale, permane in quella sede sino agli inizi del 2008. Nel gennaio di quello stesso anno, la dr.ssa Vivona viene trasferita alla Questura di Trapani ove assume, dapprima, la dirigenza dell’Ufficio Immigrazione – incarico che ricopre fino al maggio del 2010 – successivamente quello di dirigente del Commissariato di P.S. di Alcamo (TP), ove rimane per quasi 4 anni (gennaio 2014).

Rientrata alla Questura di Trapani, nei primi mesi del 2014, assume la dirigenza della DIGOS, incarico ricoperto fino al febbraio del 2017 allorchè viene trasferita, in qualità di dirigente, al Commissariato di P.S. di Castelvetrano (TP). Nel febbraio dell’anno dopo (2018) rientra in Questura quale dirigente dell’Ufficio Immigrazione, incarico ricoperto fino al marzo del 2019 quando viene nominata dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione e vice dirigente della Divisione Anticrimine. Disimpegna il suddetto incarico fino all’ottobre 2022, quando assume la dirigenza dei Commissariati di P.S. di Alcamo e di Castellammare del Golfo sino al settembre del 2024, momento in cui il Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza l’ha promossa alla qualifica di Primo Dirigente. Vivona ha dato il cambio al Primo Dirigente della Polizia di Stato Salvatore Siragusa, che lascia Marsala dopo circa 1 anno e mezzo per andare a dirigere la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Palermo. Ai due Funzionari, per i rispettivi nuovi incarichi, sono rivolti gli auguri di buon lavoro da parte del Questore di Trapani, Dr. Giuseppe Felice Peritore e di tutti i colleghi.