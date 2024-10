Ambiente, la Provincia di Trapani è al 73° posto in Italia

Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Sul podio ci sono al 1° posto Reggio Emilia (80,66%), al 2° posto Trento (78,70%) e al 3° Parma (76,64%).

La Provincia di Trapani è al 73° posto. In Sicilia fanno meglio Enna (43ª), Messina (68ª), Ragusa (69ª), Caltanissetta (70ª), fanno peggio Agrigento (86ª), Siracusa (92ª), Palermo (102ª) e Catania (106ª). Per quanto riguarda le città trapanesi fanno bene sull’ozono, ma fanno male su consumi idrici e dispersione di energia elettrica. La media nella raccolta differenziata è positiva, ovvero del 67,2%, ma sul trasporto pubblico non ci siamo proprio, alcuni dati sono mancanti. Trend positivo invece per “l’uso efficiente del suolo”.