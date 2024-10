La sanità siciliana saluta i tre gemellini Alex, Nicolas e Gabriel, un caso su 7mila

Al Policlinico di Messina sono nati tre gemelli: Alex, Nicolas e Gabriel. Il parto trigemino, gestito senza complicazioni, è stato seguito dall’équipe medica con monitoraggio intensivo, data la prematurità dei neonati. La madre, Miriam Durante, ha avuto supporto costante e il parto è avvenuto alla 34ª settimana con taglio cesareo. I neonati, dopo le prime cure in terapia intensiva neonatale, sono ora a casa con la famiglia. Questo evento è raro, con una probabilità. Miriam Durante, madre di trigemini, ha avuto un costante supporto medico durante la gravidanza, seguita dal dottor Silvestro Arbuse all’Ambulatorio di Gravidanza del Policlinico. Alla 34ª settimana è stato deciso un parto cesareo. Miriam ha descritto la scoperta dei tre gemelli come una sorpresa, un misto di paura e incertezza, ma si è affidata ai medici. Durante il ricovero, ha beneficiato di assistenza per la partoanalgesia da un team di anestesisti disponibili 24 ore su 24.

I neonati, rispettivamente di 1,850 kg i primi due e di 1,950 kg il terzo, sono stati inizialmente monitorati dall’unità di Neonatologia diretta dalla Dott.ssa Danila Mazzeo e successivamente trasferiti in Terapia Intensiva Neonatale sotto la supervisione della Prof.ssa Eloisa Gitto. Qui sono stati sottoposti a monitoraggio costante, con parametri vitali sempre stabili. Nei prossimi anni, i gemelli saranno sottoposti a regolari controlli di follow-up. Secondo il Prof. Gulino, gravidanze trigemine spontanee come questa sono rare, con un’incidenza di circa un caso su 7.000.