Nell’Aula consiliare di Misiliscemi si parla di affido familiare con il Distretto Socio-Sanitario

Martedì 29 ottobre, alle ore 17, nell’aula consiliare ‘Alberto Giacomelli’ del Comune di Misiliscemi, si affronterà il tema “L’affidamento familiare – Percorsi e storie di vita”, per l’attività di promozione nel territorio dei Comuni del Distretto 50. L’equipe del Centro Affidi e adozione sarà presente a Misiliscemi per ascoltare alcune testimonianze dirette e sensibilizzare sull’argomento. Porteranno i saluti istituzionali, il sindaco Salvatore Tallarita e l’assessora ai Servizi Sociali Barbara Mineo; gli interventi – che verranno moderati dalla direttrice del Distretto Socio-Sanitario D50 Marilena Cricchio – si focalizzeranno sugli affidi e sulle adozioni al Centro per le famiglie del Distretto grazie alle assistenti sociali Fabiana Cafiero e Maria Luisa Faraci e alla psicologa Mariangela Licata.