Ci lascia il marsalese Vincenzo Amato, ex finanziere attento alle problematiche per i disabili

E’ venuto a mancare all’affetto dei familiari, il marsalese Vincenzo Amato. Era un finanziere ormai in pensione anticipata, neppure 60enne, in quanto da anni affetto da una malattia degenerativa. Il signor amato lascia la moglie e due figli, di una una hostess di linea. Vincenzo era molto attento alle problematiche legate ai mezzi per i disabili in Città, segnalando diversi disservizi ed attivandosi sempre per una migliore condizione dei bus con pedana per chi non può deambulare e recarsi con facilità nei centri di riabilitazione.

Ai familiari di Vincenzo Amato, porgiamo le nostre più sentite condoglianze.