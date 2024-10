Sogna di fare l’astronauta: la storia di Housem, studente del Nautico di Trapani

Housem Moussa, ex alunno dell’Istituto Nautico di Trapani ad indirizzo Aeronautico, che ha conseguito quattro anni fa la Maturità presso il “Marino Torre”, è tornato a fare visita alla sua ex scuola. Housem si è appena laureato, a Liverpool, in Ingegneria Aerospaziale e si prepara ad inserirsi nel mondo del lavoro. Housem ha incontrato le nostre tre classi dell’indirizzo aeronautico (una terza, una quarta e una quinta) e la quarta B, dell’indirizzo Conduzione Apparati Impianti Marittimi (precedentemente chiamato “Macchinisti”), spiegando come ha raggiunto questi prestigiosi traguardi, partendo dai banchi della nostra scuola.

“Sono di Gibellina – ha raccontato Housem alle ragazze e ai ragazzi – e anch’io mi svegliavo alle cinque per venire in questo Istituto. Poi, i miei genitori mi hanno aiutato a inseguire il mio sogno, che è quello di diventare astronauta. Studiare è sacrificio, sono tornato a Gibellina per qualche giorno per riposare. Sono consapevole che la strada che mi attende è ancora lunga e difficile, ma non bisogna perdere tempo, è necessario programmare il futuro”. Infine, Housem, che ha già partecipato ad un progetto della NASA, ha concluso esortando le nostre studentesse e i nostri studenti: “Questa è una scuola che prepara al meglio, sia dal punto di vista umano che per i contenuti che si imparano. Inseguite i vostri sogni!”.