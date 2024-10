Mazara calcio: Vito Signorello è il nuovo allenatore dei gialloblù

La società Mazara calcio comunica che il presidente Totò Asaro in considerazione di impegni sopravvenuti e irrinunciabili continuerà a presiedere e dirigere la società canarina e nello stesso tempo comunica che il ruolo di nuovo allenatore del Mazara calcio è stato affidato al signor Vito Signorello. Il neo tecnico ha avuto una grande esperienza professionale calcistica con un curriculum di cui vanta di avere indossato maglie di prestigiose società e grandi piazze calcistiche.

Negli anni da allenatore è stato nelle panchine del Campobello di Mazara in Serie D, nella Folgore in Eccellenza dove ha conquistato i play off e successivamente tecnico del settore giovanile nazionale della Pro Vercelli. Il neo tecnico canarino verrà presentato oggi pomeriggio alla squadra e allo staff e inizierà il nuovo percorso gialloblù. Purtroppo, non sarà presente domenica nella gara casalinga con lo Sport Palermo per impegni inderogabili presi in precedenza. Il presidente Totò Asaro comunica inoltre che la società canarina è sempre sul mercato per intervenire nell’allargamento della rosa gialloblù e augura al nuovo tecnico un proficuo lavoro.