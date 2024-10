Alcamo: denunciato un pregiudicato per furti ai distributori automatici

Nel settembre scorso i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alcamo sono più volte intervenuti in occasione di diverse “incursioni predatorie” ai danni di numerosi distributori automatici di bevande e caffè presenti nella cittadina e, in una circostanza, grazie al tempestivo intervento degli agenti in servizio di Volante il furto veniva sventato ed il malfattore costretto alla fuga.

Gli episodi hanno avuto inizio la notte del 1° settembre scorso con un vera e propria razzia ai danni di due distributori ubicati in diverse zone del Comune di Alcamo; il malvivente, con l’utilizzo di arnesi da scasso, forzava le serrature che assicuravano i contenitori con il denaro contante.

Dalla visione delle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza, gli operatori di polizia giungevano all’identificazione dell’autore del furto, un noto pluripregiudicato alcamese di 46 anni specializzato in tali tipi di reati.

Verso la metà del mese di settembre l’uomo prendeva di mira un altro distributore ubicato in pieno centro storico, ma non riusciva a portare a termine l’evento. Infatti, mentre era intento a scardinare il vano cassa con un piccone, si accorgeva dell’arrivo della volante del Commissariato di P.S. di Alcamo ed era costretto ad allontanarsi precipitosamente. La successiva visione delle immagini registrate dal sistema di video-sorveglianza consentiva agli investigatori di riconoscere l’autore del tentato furto nel medesimo soggetto precedentemente identificato. In entrambe le circostanze il malfattore riusciva a trafugare complessivamente la somma di € 600,00 circa.