Taekwondo: i Fighters di Mazara in medaglia al Tuscany open

Scorso fine settimana grande spettacolo agonistico al Tuscany Open di combattimento, competizione interregionale che si è svolta nella bellissima città di Arezzo ed organizzata dal comitato regionale FITA Toscana. Competizione di alto livello tecnico e agonistico con circa 900 atleti partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale. I Fighter Taekwondo di Mazara del Vallo, capitanati dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno hanno conquistato ori, argenti, bronzi, riconfermando un buon livello di preparazione.

Gli atleti in gara con il relativo medagliere: Adele Monachella in categoria cadetti femminile 37 kg, medaglia d’oro; Filippo Santoro categoria cadetti maschile 53kg, medaglia di bronzo; Leonard Rando Mazzarino categoria juniores maschile 78 kg, medaglia d’oro; Filippo Mirasolo categoria seniores maschile 54 kg, medaglia d’argento; Giovanni Pernice, categoria seniores maschile 58 kg, medaglia di bronzo; Simone Messina categoria Kids maschile 30 kg, medaglia di bronzo. Ottima prestazione anche per Pietro Vassallo, Ignazio Valfre, Luca Lucia e Francesco Santoro. La Fighter Taekwondo è già pronta per la prossima competizione nazionale di Caorle (VE) alla conquista dei campionati Italiani cinture rosse juniores e seniores campionati che si svolgeranno il 26/27 novembre prossimo.