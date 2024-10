Marsala, Piergiorgio Giacalone: “Nel centrodestra, ma senza ricandidare Massimo Grillo”

L’esponente di ProgettiAmo Marsala affronta i “temi caldi” dell’attuale politica marsalese.

Piergiorgio Giacalone, 40 anni, avvocato e consigliere comunale alla prima esperienza a Marsala, eletto nella lista di progettiAmo Marsala guidata dal coordinatore Paolo Ruggieri, ci rilascia un’intervista su politica locale e Amministrazione, con uno sguardo al futuro del governo della Città.

Consigliere, siete transitati come gruppo all’opposizione dopo aver contribuito all’elezione del sindaco Massimo Grillo. Adesso che giudizio esprimete sulla sua Amministrazione?

“Noi abbiamo lasciato la maggioranza perchè non è stato rispettato il programma elettorale che avevamo concordato. Anche politicamente esprimiamo un giudizio negativo sull’operato dell’Amministrazione comunale, pensi che decine di nostri interventi su questioni che riguardano la Città di Marsala sono rimasti senza risposta. Cito per esempio il quartiere della Circonvallazione e di via Napoleone Colajanni, il decoro di via Verdi, l’impiantistica sportiva cittadina e inoltre la gestione di Marsala Schola. I cittadini non comprendono i tempi e l’inizio della mensa scolastica, tempi che slittano di slittare ancora”.

Voi vi collocate all’interno del centrodestra. Tra un anno al massimo si ritornerà al voto. Come vi state organizzando?

“Intanto ProgettiAmo Marsala sta lavorando per una sua propria lista per raggiungere obiettivi elettorali ancora migliori di quelli che abbiamo già ottenuto alle precedenti elezioni e lavoriamo per un centrodestra unito che abbia un candidato forte. Nel tavolo delle discussioni, assieme agli altri, porteremo intanto una certezza: non siamo per ricandidare Massimo Grillo e proporremo un nostro candidato interno. Io personalmente intendo riproporre la mia candidatura al Consiglio comunale”.

La vicenda che ha portato alla sospensione di tre consiglieri comunali che cosa lascia nel giudizio sulla politica, secondo lei?

“Devo dire che il nostro gruppo, scorrendo la lista, porterà a Sala delle Lapidi Laura Saladino, come consigliera supplente. Certo, tutto ciò che è accaduto non lascia la città insensibile. La preoccupazione è quella che i marsalesi diano un giudizio negativo di tutta la politica. Io mi auguro che la magistratura dia al più presto i suoi responsi. Ma è alla politica che spetta l’intervento, nel nostro caso amministrativo, chiaro. Io per esempio non condivido quanto ha detto il sindaco Grillo affermando di avere perduto la maggioranza dopo le recenti vicende giudiziarie. Alcuni consiglieri comunali avevano sì firmato o aderito alla mozione di sfiducia, ma poi con atteggiamenti discutibili ma legittimi, hanno trovato il modo di non esitare favorevolmente la sfiducia. Io ricordo che sono stato il primo ad intervenire in Aula per motivarla. La gente deve dare un giudizio sull’operato dell’Amministrazione e su quello che Grillo ha fatto o non ha fatto. Tutto il resto attiene a valutazioni che non interessano i cittadini”.