Marsala, “Il ciglio della strada è dissestato, c’è il rischio di farsi male”

Siamo in contrada Berbaro Rina, nel versante sud della Città di Marsala e in un’arteria di collegamento c’è un incrocio e un rettilineo non ben asfaltato e dissestato ai bordi della carreggiata che è un pericolo per tutti gli automobilisti, soprattutto per i conducenti dei mezzi a due ruote. Essendo una via a doppio senso di marcia, uno dei due mezzi deve inevitabilmente spostarsi col rischio di finire oltre il manto asfaltato e sbandare. Qualcuno prima o poi si farà seriamente male. Per questo diversi cittadini e passanti ci segnalano non solo questo disagio che insiste da anni, ma pure la presenza di folti canneti che andrebbero tagliati, o potati, per consentire una migliore visibilità. “Chiediamo un immediato intervento all’Amministrazione comunale e alle autorità competenti”, ci dicono in molti.