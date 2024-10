Si è rivolto alla magistratura marsalese il dipendente del Comune di Pantelleria, che si è visto bocciare ad un concorso di mobilità per operatore tecnico al Comune di Misiliscemi. I fatti si riferiscono allo scorso 26 agosto, quando il marsalese Angelo Crescione partecipò – essendo poi bocciato – al concorso per soli due posti di operatore tecnico. “Quel giorno assieme a me – afferma Crescione assistito dal legale Vincenzo Forti – si presentarono 8 candidati dei 22 ammessi all’orale. Alcuni dei quali che ho personalmente individuato avevano probabilmente il titolo ma erano mancanti di esperienza non avendo mai lavorato all’interno di un ufficio tecnico comunale come me. Il risultato è che io, pur essendo in possesso di varie esperienze di lavoro specifiche per il concorso bandito, sia nel settore privato che pubblico, sono stato bocciato all’esame orale”.

Angelo Crescione, ci ha raccontato di essere perito industriale informatico e di avere una lunga carriera lavorativa; attualmente è in servizio, infatti, all’ufficio tecnico del comune pantesco. Assieme al suo legale, l’uomo ha ritenuto di rivolgersi alla magistratura presentando denuncia alla sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Marsala.