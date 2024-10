A Marsala in via Mazzini pochi stalli per ciclomotori

A Marsala, la via Mazzini rappresenta un punto di riferimento per residenti e turisti, ma presenta una criticità significativa: alcuni cittadini ci segnalano la scarsa presenza di stalli per ciclomotori. Con l’aumento dell’uso di questi mezzi di trasporto, dovuto sia alla necessità di muoversi rapidamente che all’attenzione per l’ambiente, è fondamentale garantire spazi adeguati.

Attualmente, i ciclomotori sono spesso costretti a sostare in zone non autorizzate, creando disagi e potenziali rischi per la sicurezza stradale. Questa situazione non solo infastidisce i conducenti, ma contribuisce anche al caos urbano, rendendo più difficile la circolazione di pedoni e altri veicoli.

Inoltre, la mancanza di stalli adeguati disincentiva l’uso dei mezzi a due ruote, un’opzione che potrebbe alleviare il problema del traffico e ridurre l’inquinamento. La città di Marsala, da sempre attenta alla sostenibilità, dovrebbe investire nella creazione di stalli dedicati per ciclomotori, specialmente in una via così centrale come la via Mazzini.

Creare nuove opportunità di parcheggio per i ciclomotori non solo migliorerebbe la gestione del traffico, ma rappresenterebbe anche un passo verso una mobilità più sostenibile e organizzata. Per l’amministrazione comunale significherebbe promuovere un ambiente urbano più sicuro e vivibile