“Rete per la Promozione Turistica della Valle del Belice”: il sindaco di Castelvetrano eletto presidente

Si è svolta l’Assemblea della “Rete per la Promozione Turistica della Valle del Belice”, un coordinamento tra gli 11 Comuni della Valle del Belice che, in collaborazione con il “Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice”, mira a promuovere la Valle del Belice come destinazione turistica unica, presentandosi al mercato con una massa critica significativa, in termini di strutture ricettive, patrimonio culturale e servizi turistici disponibili sul territorio.

Durante l’Assemblea, è stato eletto il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, come Presidente e Rappresentante legale del raggruppamento di enti e operatori del territorio. È stato inoltre designato il Comune castelvetranese come ente capofila della progettualità condivisa, che prevede il potenziamento degli itinerari turistici del “Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice”, che sarà presto presentata per ottenere i fondi previsti dal bando pubblicato dall’Assessorato regionale Sport; Turismo e Spettacolo. La segreteria del progetto (Therreo srl) ha ricevuto mandato di procedere con la preparazione della candidatura territoriale, in linea con le direttive approvate.

Dopo la sua elezione, il sindaco di Castelvetrano ha espresso gratitudine verso i Comuni Partner: “Ringrazio i sindaci partecipanti per la fiducia riposta in me e, a partire da oggi, invito tutti i colleghi a collaborare insieme agli operatori privati affinché la Valle del Belìce venga riconosciuta come destinazione turistica integrata. Questa nuova iniziativa rappresenta per tutti noi l’inizio di un lungo percorso che ci vedrà impegnati nel rilancio turistico delle nostre aree“.