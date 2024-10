Alla scoperta del Parco Eolico Edison di Mazara del Vallo grazie alle Giornate FAI

Domenica 13 ottobre il Gruppo FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Mazara del Vallo, in collaborazione con Edison, ha aperto al pubblico il Parco Eolico Edison di Mazara per alcune visite guidate. Il Parco si trova in contrada Messer Andrea ed è nato grazie a un investimento di 57 milioni di euro da parte di Edison Rinnovabili. Una struttura, questa, che consente di produrre energia rinnovabile con una potenza complessiva di 45 megawatt ed evitare che annualmente in atmosfera vengano emesse o rilasciate oltre 50mila tonnellate di CO2. Il Parco è stato inaugurato poco più di due anni fa, nel giugno del 2022, e l’impianto è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di quasi 50mila famiglie. Con 14 aerogeneratori tripala, genera circa 125 GWh l’anno evitando, per l’esattezza, l’emissione in aria di 52.000 tonnellate di CO2 ogni anno. I lavori di costruzione erano durati 3 anni e avevano visto impegnate imprese fornitrici ed esecutrici del territorio, per un totale di oltre 112 mila ore lavorate.

La collaborazione tra Edison e FAI, negli ultimi anni, ha portato a un supporto nel percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione dei beni Fai nel territorio nazionale, attraverso Edison Next. L’avvocato Riccardo Dado, in rappresentanza del Gruppo FAI di Mazara del Vallo, ha così commentato l’evento: “Nella Giornata FAI d’Autunno di domenica scorsa abbiamo aperto al pubblico il Parco Eolico Edison di Mazara, come da tradizione FAI, un luogo solitamente inaccessibile e sconosciuto. È stato possibile soddisfare la curiosità scientifica di adulti e di numerosi bambini che hanno potuto ‘toccare con mano’ le applicazioni concrete e le positive ricadute sul nostro territorio e sull’ambiente in generale che derivano dalla produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili”.

Le visite guidate sono state inoltre l’occasione per favorire un a diffusione maggiore delle informazioni su sostenibilità ambientale e transizione ecologica, temi sempre più centrali nella società odierna. “Favorire la conoscenza – prosegue l’avvocato Riccardo Dado – ed anche un dibattito pubblico maggiormente informato sul tema della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, è sempre un successo per il quale vanno ringraziati tutti i volontari del FAI, ma anche Edison ed in particolare il Comitato locale di Croce Rossa Italiana che hanno garantito l’ottimo e sicuro svolgimento delle visite”. Una collaborazione, inoltre, quella tra Edison Rinnovabili e il Comune di Mazara del Vallo, che va avanti da tempo. Attraverso strumenti di compensazione ambientale e di sponsorizzazione, infatti, questa sinergia ha consentito due importanti interventi in altrettanto importanti siti cittadini, ovvero la riqualificazione di Villa Jolanda e il restauro conservativo dell’Arco Normanno.